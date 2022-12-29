По словам главы региона Александра Авдеева, строители поработали очень оперативно – ведь еще летом на этом месте был котлован, а сейчас – почти готовая поликлиника, выполненная по монолитной технологии.

По информации администрации Владимирской области, степень готовности новой поликлиники в Струнино – 99%. Сейчас в здании уже заканчиваются отделочные работы и закупается современное оборудование. Итоговая стоимость объекта вышла более 400 миллионов рублей.По словам главы региона Александра Авдеева, строители поработали очень оперативно – ведь еще летом на этом месте был котлован, а сейчас – почти готовая поликлиника, выполненная по монолитной технологии. Со временем в поликлинике будет появляться дополнительное оборудование.Авдеев оценил внешний вид поликлиники и выразил надежду на то, что отношение к пациентам здесь будет доброе и приветливое.