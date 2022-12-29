Каждый пользователь благотворительного сервиса mos.ru может собрать деньги для помощи нуждающимся. Средства направят только проверенным организациям.

Каждый пользователь благотворительного сервиса mos.ru может собрать деньги для помощи нуждающимся. Средства направят только проверенным организациям.Функция удобна тем, кто вместо праздничных подарков просит близких поддержать благотворительные организации, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.Для создания сбора нужно зайти на , указать повод и выбрать одну из категорий программ. Затем необходимо определиться с датой завершения сбора. Максимальный срок – 30 дней.После этого нужно выбрать понравившуюся картинку для оформления и поделиться ссылкой в мессенджерах и соцсетях. Каждое пожертвование будет равномерно распределено между благотворительными организациями."При этом горожане могут быть уверены, что ни один рубль не будет потрачен впустую, поскольку в сервисе представлены только проверенные организации", – подчеркнул Козлов.С помощью благотворительного сервиса москвичи могут поддержать людей с ограниченными возможностями здоровья, бездомных животных и всех, кто оказался в непростой ситуации. Сумма пожертвований превысила 44 миллиона рублей.Напомним, что в дни новогодних каникул московские некоммерческие организации серию познавательных, творческих и благотворительных мероприятий. Жителей и гостей города приглашают на мастер-классы, лекции и кинопоказы.В конце ноября в столице четвертого конкурса грантов "Москва – добрый город". Победителями стали 90 некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку для реализации проектов в социальной сфере.