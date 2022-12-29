Прокуратура Владимирской области требует восстановить жилищные права пенсионерки. Собинской...

Прокуратура Владимирской области требует восстановить жилищные права пенсионерки.Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы.Установлено, что заявительница, проживающая в Собинке имеет регистрацию по месту жительства в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим реконструкции в 2019 году.В связи с невозможностью проживания в аварийном доме, а также произошедшим там пожаром женщине ещё в начале 2021 года для временного проживания администрацией города Собинка предоставлено жилое помещение маневренного фонда.Тогда же пенсионерка постановлением администрации Собинки была признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.До настоящего времени такое помещение обратившейся не предоставлено.По результатам проверки прокуратурой в Собинский городской суд направлено исковое заявление к администрации города Собинка о предоставлении женщине по договору социального найма жилого помещения взамен признанного аварийным и непригодным для проживания.Требования прокурора судом удовлетворены.Фактическое исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото pxfuel.com