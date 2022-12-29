29 декабря знаменитый актер
Сергей Проханов отмечает день рождения. Ему исполняется 70 лет.
29 декабря знаменитый актер
Сергей Проханов отмечает день рождения. Ему исполняется 70 лет.
Сергей Проханов прославился на всю страну с выходом картины "Усатый нянь". Казалось, после такого успеха жизнь актера должна была превратиться в сказку. Однако свалившаяся популярность разрушила его личное счастье.
Сергей Проханов появился на свет в 1952 году. Будущий артист рос в семье, не имеющей отношения к искусству, но с самого детства активно занимался творчеством во Дворце пионеров. Именно это предопределило его дальнейшую судьбу. В 1974 году Проханов окончил Щукинское училище и начал активно играть на сцене.
В кино актер дебютировал еще в студенчестве. Однако первые работы не принесли ему большой славы и узнаваемости. Все изменилось в 1977 году, когда Сергей Проханов сыграл главную роль в фильме "Усатый нянь". Артист блестяще вжился в образ, покорил миллионы зрителей и стал настоящей звездой.
Успех открыл Проханову новые двери, но вместе с тем в его жизнь пришли и серьезные трудности. К моменту, когда на актера свалилась популярность, он уже был женат на Татьяне Василевской — внучке маршалов Василевского и Жукова. Супруги встретились еще в юности, построили крепкую семью и дважды стали родителями. Однако союз не выдержал испытания славой.
Татьяне много лет приходилось мириться с плотным графиком и многочисленными поклонницами мужа. А в какой-то момент актер настолько увлекся работой, что практически перестал уделять время близким. В результате он буквально разрушил свою семью. Спустя 25 лет совместной жизни супруги расстались, хотя по-прежнему любили друг друга.
Несмотря на множество романов, Сергею Проханову так и не удалось наладить личную жизнь после развода. Артист живет один уже 20 лет и жалеет о том, что не смог сохранить союз со своей главной любовью. К счастью, с детьми у него по-прежнему очень теплые отношения. Наследники актера, Анастасия и Антон, давно выросли и подарили знаменитому отцу внуков. Кроме того, важное место в жизни Сергея Борисовича занимает карьера. В свои 70 лет он посвящает работе все силы и время.