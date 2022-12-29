Художественный руководитель театра Школа современной пьесы Дмитрий Астрахан рассказал подробности нового спектакля.
Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Дмитрий Астрахан рассказал подробности нового спектакля.
Новый
художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Дмитрий
Хананович Астрахан дал интервью известному ютуб-каналу. Вместе с ведущим
Давидом Виннер режиссер обсудил что такое хорошее кино, каким должен быть демократический
театр и какие премьеры ждать зрителям в 2023 году.
Одной из самый интересных
постановок обещает стать пьеса об отношениях Александра Герцена с женой своего
коллеги и сооснователя журнала "Колокол" Николая Огарева. Середина XIX века, моральные устои главенствуют
в обществе. Ни одно событие не может подорвать репутацию молодых демократов. Но личная жизнь сложилась иначе — Герцен нашел счастье с замужней женщиной. При этом, сам Огарев знал об этой связи. Его отношения с женой уже были завершены. К сожалению, развод был бы отвергнут обществом.
"Иначе всех
левых диссидентов обвинили бы в разврате. Они бы спровоцировали саму идею.
Чтобы не дать повод для скандала, они скрывали. Там целая история, по сути
драматическая", — описывает непростую ситуацию в кругах интеллигенции Дмитрий
Хананович.
Режиссер пока не
назвал дату премьеры спектакля, но зрители в комментариях уже с нетерпением
ждут нового театрального сезона "Школы современной пьесы".