Художественный руководитель театра Школа современной пьесы Дмитрий Астрахан рассказал подробности нового спектакля.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Дмитрий Астрахан рассказал подробности нового спектакля.Новыйхудожественный руководитель театра "Школа современной пьесы" ДмитрийХананович Астрахан дал интервью известному ютуб-каналу. Вместе с ведущимДавидом Виннер режиссер обсудил что такое хорошее кино, каким должен быть демократическийтеатр и какие премьеры ждать зрителям в 2023 году.Одной из самый интересныхпостановок обещает стать пьеса об отношениях Александра Герцена с женой своегоколлеги и сооснователя журнала "Колокол" Николая Огарева. Середина XIX века, моральные устои главенствуютв обществе. Ни одно событие не может подорвать репутацию молодых демократов. Но личная жизнь сложилась иначе — Герцен нашел счастье с замужней женщиной. При этом, сам Огарев знал об этой связи. Его отношения с женой уже были завершены. К сожалению, развод был бы отвергнут обществом."Иначе всехлевых диссидентов обвинили бы в разврате. Они бы спровоцировали саму идею.Чтобы не дать повод для скандала, они скрывали. Там целая история, по сутидраматическая", — описывает непростую ситуацию в кругах интеллигенции ДмитрийХананович.Режиссер пока неназвал дату премьеры спектакля, но зрители в комментариях уже с нетерпениемждут нового театрального сезона "Школы современной пьесы".