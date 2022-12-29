Его признали виновным в 6 преступлениях, в числе которых грабеж, кража и угроза убийством.

Местный суд вынес приговор уроженцу Красной Горбатки. Его обвинили в 6 преступлениях, в числе которых грабеж, кража и угроза убийством.При этом в прошлом мужчина уже имел проблемы с законом и не раз привлекался к уголовке, являясь опасным рецидивистом.Выяснилось, что в минувшем сентябре мужчина проник в дом в Красной Горбатке и стащил деньги, золото и 8 бутылок водки. Всего ущерб оценили в размере 100 тысяч рублей. К счастью, дом был оборудован видеонаблюдением и вора нашли.Кстати, до этого он ограбил своего приятеля, стащив у него полторы тысячи рублей, а потом угрожал убийством, чтобы тот не ходил в полицию.А в августе 2022 года преступник обокрал один из местных сараев, вынеся оттуда имущества на 40 тысяч рублей.До этого он также «увел» велосипед у женщины.В итоге в сентябре его похождения закончились, и он осел в СИЗО.Сейчас суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.