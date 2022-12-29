Новогодние и рождественские праздники уже в пути, а значит, пора покупать подарки, планировать меню или отправляться в путешествие. Все это расходы, и порой немалые. Как после недельных каникул не остаться без денег, рассказала Ольга Чурилова – экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы Смарт инвестиции.

Новогодние и рождественские праздники уже в пути, а значит, пора покупать подарки, планировать меню или отправляться в путешествие. Все это расходы, и порой немалые. Как после недельных каникул не остаться без денег, рассказала Ольга Чурилова – экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы "Смарт инвестиции".Распланируйте месячный бюджетЧтобыпраздники не застали вас врасплох, готовиться к ним лучше заранее. Составьтесписок всего, что требует расходов: сюрпризы близким, продукты для праздничногостола, путевка на курорт или столик в ресторане.Далеенапротив каждого пункта запишите стоимость. Цены на подарки можно узнать винтернете или ближайшем магазине. Пройдитесь по супермаркету и присмотритесь,сколько стоят продукты, которые хотите купить. Изучите прайс турфирм, еслисобираетесь провести Новый год за пределами страны.Теперьсложите все цифры. Это и будет сумма, необходимая для торжества.Подумайте, на чем можно сэкономитьЕсливедете учет затрат и доходов, пересмотрите прежние записи. Ваша задача — понять,на чем можно сэкономить. Обратите внимание на переменные расходы, такие какеда, одежда, развлечения, приятные мелочи. Так, можно взять обед в офис издома, а не покупать пирожное и кофе в ближайшем кафе. Оставшиеся деньгиотложите на празднование Нового года на накопительный счет или в отдельнуюкопилку.Непроходите мимо акций, распродаж, спецпредложений, если нужную вам вещь можнокупить дешевле, чем предполагали. Пользуйтесь картами с кэшбэком, получайтеналоговый вычет — это хоть и небольшие деньги, но вспомните пословицу: "Копейкарубль бережет".Ненаучились вести учет расходов? Тогда Новый год — прекрасный повод выработать усебя эту полезную привычку. Заведите блокнот, приложение в смартфоне илитаблицу Excelи записывайте все затраты в течение дня, включая самые мелкие. К концу месяца выудивитесь, сколько денег можно сэкономить на праздники, просто отказавшись от ежедневноголанча в кафетерии.Заработайте недостающие деньгиЕслисредств на торжество не хватает, несмотря на экономию, их можно заработать. Когдаваша зарплата зависит от количества продаж или привлеченных клиентов, подумайте,как повысить собственную продуктивность.Люди,получающие стабильный оклад, могут выполнять разовые заказы по своей специальности:педагоги — заниматься репетиторством, бухгалтеры — помогать закрыть отчетностьсторонним фирмам, кондитеры — брать дополнительные заявки на сладости. Чтобынайти клиентов, дайте объявление о своих услугах на рекламных площадках,откликайтесь на задачи на сайтах работы, фриланса, в специальных группах всоцсетях.Тратьте деньги разумноКакпоказывают наблюдения, около 30% бюджета люди расходуют на импульсивныепокупки. Чтобы не поддаваться соблазну, меньше переходите по рекламе винтернете, не прогуливайтесь по магазинам "за компанию". Если необходимо купитьподарки, составьте список и отправляйтесь на шоппинг в хорошем настроении и насытый желудок. С детьми о сюрпризах тоже лучше договариваться заранее. Тогда выточно возьмете все по списку и не уйдете в минус.Новыйгод — замечательный праздник, и он может принести много удовольствия, если правильноподготовиться к нему и не спускать деньги на ненужные приобретения.