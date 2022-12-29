Счетной палатой Владимирской области выявлены нарушения в работе «Фонда капитального ремонта...

Счетной палатой Владимирской области выявлены нарушения в работе «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов»В ходе проверки выявлен ряд нарушений действующего законодательства и недостатков, которые позволили сделать вывод, что требуется усиление контроля со стороны Попечительского совета Фонда и принятие комплекса мер в целях повышения качества управления финансовыми ресурсами фондов капитального ремонта и бюджетными средствами, говорится в отчете ведомства.За 9 месяцев 2022 года фондом осуществлены работы капитального характера на 618 многоквартирных домах (далее - МКД). За счет фондов капитального ремонта и бюджетной поддержки на выполненные работы направлено свыше 2,19 млрд руб. При этом неэффективное взаимодействие с органами местного самоуправления по 36 МКД фактически привело к невозможности начисления взносов на капитальный ремонт (оценочно) на сумму 19,5 млн руб.Анализ сведений, отраженных в электронных паспортах МКД, показал, что достоверные и единые сведения об износе МКД во Владимирской области отсутствуют. А ведь эти сведения нужны для эффективного планирования работ по капитальному ремонту.На деле - с 2021 года по октябрь 2022 года - из Программы капремонта было исключено 17 аварийных МКД. При том, что с 2015 года по 2021 год был проведен их капитальный ремонт, оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации и осуществлению строительного контроля. Это привело к ущербу собственников (оценочно) на сумму 15,4 млн руб.Большая задолженность по взносам собственников свидетельствует о непроведении Фондом системной и эффективной работы по понуждению собственников помещений в МКД к ее оплате. На 30.09.2022 задолженность составляет свыше 842 млн руб. При этом треть этой задолженности - со сроком возникновения от трех лет и более, уточнили аудиторы.Но главная проблема состоит в том, что - с учетом Гражданского кодекса Российской Федерации - взыскание уже становится невыполнимым. Поскольку истек трехлетний срок давности. А значит, это уже просто прямые потери.Кроме этого, выявлены факты:необеспечения действенного и системного контроля за качеством и объемными характеристиками выполненных работ на 4 объектах капитального ремонта, что привело к фактическому ущербу в размере 144,9 тыс.руб.;необеспечения Фондом постоянной и эффективной претензионной работы с подрядными организациями и поставщиками услуг;нарушений требований действующего законодательства при принятии к учету исполнительной документации по объектам капитального ремонта;множественных нарушений при осуществлении закупочной деятельности в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту МКД и для хозяйственных нужд Регионального оператора;нарушений требований регионального законодательства и локальных актов при ведении сметы Фонда, осуществлении оплаты труда и выплате материальной помощи сотрудникам Фонда.Также проведенный анализ показал, что по размеру взноса на капитальный ремонт Владимирская область находится на предпоследнем месте среди субъектов Российской Федерации в Центральном федеральном округе, констатирует проверка Счетной палаты Владимирской области. Результаты проверки направлены губернатору, в ЗС и прокуратуру региона.Фото https://www.pxfuel.com/