SHAMAN прославился на всю страну благодаря хитам Я русский и Встанем.

SHAMAN прославился на всю страну благодаря хитам "Я русский" и "Встанем".Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал ярчайшим открытием российской эстрады в 2022 году. Молодой, талантливый артист уже покорил своими хитами миллионы граждан и завоевал уважение среди коллег по цеху. Разумеется, он поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом.Сегодня 31-летней звезде покровительствуют многие мэтры отечественной эстрады, в том числе, Народный артист России Григорий Лепс, который не просто участвует с певцом в одних творческих проектах, но и дружит за пределами сцены.SHAMAN, несмотря на популярность, остается довольно простым человеком, он активно дает журналистам. Специально для читателей "Дни.ру" Ярослав Дронов оставил праздничное поздравление и привет:"Всем привет! Это SHAMAN. "Дни.ру", поздравляю вас с наступающим Новым годом!"Напомним, SHAMAN в уходящем году прославился на всю страну благодаря хитам "Я русский" и "Встанем". Пожелаем ему в наступающем 2023 году еще больших творческих успехов.К слову, в клипе на песню "Встанем" вместе с Ярославом Дроновым снялись не только Григорий Лепс, но и Николай Расторгуев, Александр Маршал, Николай Басков, Лариса Долина, Олег Газманов, Зара и другие популярные звезды.