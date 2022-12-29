На базе городской клинической больницы имени Вересаева открылся первый скоропомощный станционарный комплекс (СКК) Москвы. В городе внедряется новый стандарт оказания больничной экстренной помощи, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На базе городской клинической больницы имени Вересаева открылся первый скоропомощный станционарный комплекс (СКК) Москвы. В городе внедряется новый стандарт оказания больничной экстренной помощи, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Стандарт предполагает новые подходы в проектировании и строительстве зданий, оснащении их современных диагностическим и хирургическим оборудованием, отметил градоначальник. Кроме того, создаются гибридные операционные, где врачи могут работать одновременно по нескольким нозологиям, сообщил Собянин.Также в новый стандарт входит создание врачебных команд, работающих по новым протоколам, и внедрение принципа "врач – к пациенту" на всех этапах оказания помощи. Это увеличивает скорость и качество врачебных решений, подчеркнул Собянин.Мэр уточнил, что в следующем году в столице введут в эксплуатацию еще пять скоропомощных центров. Они будут обслуживать около миллиона пациентов в год, заявил градоначальник.Главный врач ГКБ имени Вересаева Игорь Парфенов отметил, что в новом скоропомощном комплексе оборудованы высокотехнологичные операционные для проведения самых сложных хирургических вмешательств, созданы комфортные условия для пациентов и их родственников. По его словам, все специалисты СКК прошли обучение на базе Кадрового центра столичного Департамента здравоохранения, отработали практические навыки на специальном тренировочном полигоне и прошли многоэтапную процедуру отбора."Открытие нового комплекса обеспечит высокое качество оказания медицинской помощи и успешный результат лечения. Передовые технологии, лучшие мировые практики, высочайшее качество медицинской помощи, лучшие специалисты – все это клиника будет готова дать тем, кто в этом нуждается: круглосуточно, без перерывов и выходных, в будни и праздники", – рассказал Парфенов.Скоропомощный комплекс при ГКБ имени Вересаева рассчитан на прием 200 неотложных пациентов ежедневно. В течение первых суток они пройдут полный комплекс необходимой помощи. После этого их выпишут домой или направят для продолжения лечения в другие отделения больницы.Первых пациентов скоропомощный комплекс примет в январе 2023 года. Также продолжается создание СКК в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в Боткинской больнице, в ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова и в ГКБ №1 имени Пирогова.Ранее мэр Москвы на помощь онкобольным, сердечникам и пациентам с тяжелыми травмами. Дополнительное финансирование позволит провести около 20 трансплантаций костного мозга, свыше 2,3 тысячи хирургических органосохраняющих эндоскопических вмешательств, порядка 340 оперативных вмешательств, в том числе протезирование и пластику клапанов сердца, около 240 операций по эндопротезированию суставов и сложных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств.