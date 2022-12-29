В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный футболист Пеле. Известно, что 30 ноября легендарный спортсмен попал в больницу. На фоне диагностированного еще в сентябре 2021 года рака кишечника у ..

В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный футболист Пеле. Известно, что 30 ноября легендарный спортсмен попал в больницу. На фоне диагностированного еще в сентябре 2021 года рака кишечника у него была диагностирована сердечная недостаточность и общий отек тела. Позже СМИ сообщали о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию.