Работы на Рпенском проезде идут в графике. Финансирование освоено на 100%. Об этом Шестому каналу рассказал генподрядчик. Напомним, чуть более месяца назад на Рпенский проезд приезжали

Работы на Рпенском проезде идут в графике. Финансирование освоено на 100%. Об этом Шестому каналу рассказал генподрядчик. Напомним, чуть более месяца назад на Рпенский проезд приезжали губернатор региона и мэр Владимира и проверяли, как ведутся строительные работы на объекте. Строительство Рпенского проезда ведётся в рамках нацпроекта. Объект для города очень важен. По сути, Рпенский станет