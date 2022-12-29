Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех фракций ГД внесли поправки в закон О ветеранах. Инициатива направлена на социальную поддержку семей участников специальной операции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех фракций ГД внесли поправки в закон "О ветеранах". Инициатива направлена на социальную поддержку семей участников специальной операции.Все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, получат максимальные меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.На сегодняшний день, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и другими членами семьи, законом не предусмотрены для них те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.Госдума продолжит работать над инициативами по поддержке военнослужащих и их семей, заявил Вячеслав Володин."Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", – подчеркнул председатель ГД.Ранее спикер сделать достижение целей специальной операции приоритетом для федерального бюджета.Также Володин депутатам взять шефство над военными городками. Законодатели будут решать проблемы учреждений образования и культуры, больниц и поликлиник, помогать с благоустройством территорий.