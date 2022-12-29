В центре Владимира в новогоднюю ночь ограничат движение в районе Соборной площади с 00:00 до 04:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Движение будет ограничено на улице Большой Московской

В центре Владимира в новогоднюю ночь ограничат движение в районе Соборной площади с 00:00 до 04:00. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Движение будет ограничено на улице Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали. Ранее в мэрии