В Петушинском районе сумма долга перевалила за 18,8 миллионов рублей.

Сотрудники компании «Энергосбыт Волга» вместе с судебными приставами провели завершающий рейд по взысканию долгов за электричество с населения. В Петушинском районе сумма долга перевалила за 18,8 миллионов рублей. Всем должникам отдали требования о явке к судебным приставам-исполнителям.Отмечается, что энергетики работают с должниками в соответствии с законом.Если человек не собирается возвращать долг в добровольном порядке, энергетики обращаются в суд. С начала гола было подано более 17 тысяч исков.Сейчас в исполнительном производстве находится более 20 тысяч дел более чем на 68 миллионов рублей.