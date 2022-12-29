В России запретили продажу китайских игрушек «Хагги Вагги». Российские магазины снимают с продажи...

В России запретили продажу китайских игрушек «Хагги Вагги».Российские магазины снимают с продажи китайские игрушки «Хагги Вагги». Запрет на их реализацию установило Роскачество.По результатам проведенного исследования, в игрушках обнаружили фенол. Опасное вещество содержалось в 89% исследованных образцов. Содержание фенола в них превышало допустимые показатели в четыре раза.Как сообщает ведомство, все российские маркетплейсы удалили карточки данных игрушек. Розничные магазины запросили у производителей обновления документов, подтверждающих безопасность, без них новых поступлений данного товара не будет.Фото pxfuel.com