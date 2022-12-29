о информации Белого дома, там обновили лестничные сходы, перила и остекление

В микрорайоне Юрьевец наконец-то закончен ремонт подземного перехода, который располагается на перекрестке Пекинки и поворота на Спасское. По информации Белого дома, там обновили лестничные сходы, перила и остекление. Плюс – сделаны новые внутренние и наружные поверхности перехода, заменили освещение и поставлено еще 30 светильников.Также заменили и покрытие пола, а ступени и пандусы стали в разы комфортнее и безопаснее. На полу – противоскользящая рельефная плитка.Кроме того, сделали по уму водоотведение и смонтировали подъемники для инвалидов.