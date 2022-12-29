Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Кажется, дождь начинается Новогодние тазики не для...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Кажется, дождь начинаетсяНовогодние тазики не для оливье... Жители многоквартирного дома в Суздале готовятся встретить очередной новый год под дырявой крышей.- Исполнение желанийПодарки и хорошее настроение для семей мобилизованных. Дед Мороз и Снегурочка начали исполнение их желаний.- #ЗнайЧитайВ областной библиотеке для детей и молодежи открылась творческая лаборатория. Какие опыты в ней будут проводить?