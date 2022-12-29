Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Авдеев в Александрове Новая поликлиника...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Авдеев в АлександровеНовая поликлиника в Струнино может заработать уже в январе, а социальные проблемы поселка Балакирево будут решены. Итоги поездки губернатора в Александровский район.- Исполнение желанийНовый год с доставкой на дом. Дед Мороз и Снегурочка исполняют желания семей мобилизованных.- Год кроликаИ кролики - это не только... символ наступающего года. О кролиководстве и кроликоведстве - из Петушинского района.