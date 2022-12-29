Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Александрове
Новая поликлиника...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Авдеев в Александрове
Новая поликлиника в Струнино может заработать уже в январе, а социальные проблемы поселка Балакирево будут решены. Итоги поездки губернатора в Александровский район.
- Исполнение желаний
Новый год с доставкой на дом. Дед Мороз и Снегурочка исполняют желания семей мобилизованных.
- Год кролика
И кролики - это не только... символ наступающего года. О кролиководстве и кроликоведстве - из Петушинского района.