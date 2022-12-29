Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Кажется, дождь начинается
Новогодние тазики не для...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Кажется, дождь начинается
Новогодние тазики не для оливье... Жители многоквартирного дома в Суздале готовятся встретить очередной новый год под дырявой крышей.
- Мечты сбываются
Елка желаний для многодетных семей и подарки семьям мобилизованных. Предновогодний марафон чудес в регионе.
- #ЗнайЧитай
В областной библиотеке для детей и молодежи открылась творческая лаборатория. Какие опыты в ней будут проводить?