Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» стартовал 28 декабря. Он направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» стартовал 28 декабря. Он направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.Принять участие в проекте может любой желающий. Победителей определят в трёх номинациях: лучшее зимнее мероприятие во дворе, лучшая зимняя дворовая инфраструктура и лучшее зимнее оформление двора.Заявки принимаются на до 28 февраля. Итоги подведут после 15 марта.«Единая Россия проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». Жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей. Отличившихся ждут призы и дипломы. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.