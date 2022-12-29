Владимирская область вошла в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы. К концу года...

Владимирская область вошла в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы.К концу года Владимирская область вошла в топ-10 регионов с низким уровнем безработицы. Об этом сообщил директор Департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев со ссылкой на «РИА Рейтинг».Согласно рейтингу, во Владимирской области численность безработных к экономически активному населению региона за 9 месяцев 2022 года составила 2,5 процента.Самый низкий уровень безработицы в 1,6 процента зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе, в Москве и Санкт-Петербурге – 2,3 процента.Фото pxfuel.com