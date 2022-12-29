В результате оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России ..

В результате оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали на территории Тульской области 22-летнего жителя Москвы, причастного к совершению серии мошенничеств на территории Владимирской области и других регионов.В середине декабря за помощью в полицию обратились пятеро потерпевших в возрасте от 93-х лет до 76-ти лет. Пожилые люди - жители города Гусь-Хрустальный и города Коврова. Все они с разницей в два дня получили звонки на стационарный телефон якобы от сотрудников правоохранительных органов с сообщением о том, что их родственник попал в трудную жизненную ситуацию - стал виновником ДТП или, наоборот, сам сильно пострадал в результате дорожного происшествия. Следуя указаниям звонившего, доверчивые граждане, искренне желая помочь близким людям, передавали денежные средства в подъезде прибывшему курьеру.Именно его, посыльного телефонных мошенников, задержали владимирские оперативники. Суммы, которые обманным путем получил от пожилых людей 22-летний соучастник противоправной мошеннической схемы, варьировались от 150 000 до 1 320 000 рублей. Всего злоумышленник похитил более 2 миллионов рублей.Согласно команде организатора преступной деятельности, полученные деньги фигурант сразу перечислял на подконтрольные злоумышленникам банковские счета, за вычетом своего процента.Задержанный дал признательные показания.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4, ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности, в том числе совершенным на территории соседних с Владимирской областью регионах.