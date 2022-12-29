В результате оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России ..
В результате оперативных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» задержали на территории Тульской области 22-летнего жителя Москвы, причастного к совершению серии мошенничеств на территории Владимирской области и других регионов.
В середине декабря за помощью в полицию обратились пятеро потерпевших в возрасте от 93-х лет до 76-ти лет. Пожилые люди - жители города Гусь-Хрустальный и города Коврова. Все они с разницей в два дня получили звонки на стационарный телефон якобы от сотрудников правоохранительных органов с сообщением о том, что их родственник попал в трудную жизненную ситуацию - стал виновником ДТП или, наоборот, сам сильно пострадал в результате дорожного происшествия. Следуя указаниям звонившего, доверчивые граждане, искренне желая помочь близким людям, передавали денежные средства в подъезде прибывшему курьеру.
Именно его, посыльного телефонных мошенников, задержали владимирские оперативники. Суммы, которые обманным путем получил от пожилых людей 22-летний соучастник противоправной мошеннической схемы, варьировались от 150 000 до 1 320 000 рублей. Всего злоумышленник похитил более 2 миллионов рублей.
Согласно команде организатора преступной деятельности, полученные деньги фигурант сразу перечислял на подконтрольные злоумышленникам банковские счета, за вычетом своего процента.
Задержанный дал признательные показания.
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4, ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности, в том числе совершенным на территории соседних с Владимирской областью регионах.