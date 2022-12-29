Привести мысли в порядок и найти решение проблем с помощью рисования линий. Необычный графический метод, который завоевал большую популярность в нашей стране называется нейрографикой. Его

Привести мысли в порядок и найти решение проблем с помощью рисования линий. Необычный графический метод, который завоевал большую популярность в нашей стране называется нейрографикой. Его автор – писатель и психолог Павел Пискарёв. Линии на лист бумаги наносятся спонтанно, но по определённым правилам. В результате у каждого получается свой необычный рисунок, который потом раскрашивается. В процессе