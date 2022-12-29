После просмотра очередных новостей по поводу своей смерти Саддам Хусейн решил отправить письмо Джорджу Бушу младшему, дабы развеять его преположения по этому поводу и сказать, что игра продолжается. Как только Буш раскрыл письмо, он понял, что в его руки попала хитрая кодировка Хусейна, которая гласила следующее:
"37OHSSV O773H"
Буш только развел руками и потому передал письмо Колину Пауелу. Тот покачал головой и передал шифровку опытнейшим шифровальщикам из ЦРУ. Те, скрепя зубами, не добились результатов, а потому переслали письмо ФБР, откуда нерасшифрованная та была переправлена в НАСА. Но и тут ничего не вышло.
Пришлось позвонить Рабиновичу, который, бросив один единственный взгляд на письмо Хусейна, отрапортовал в Вашингтон: Скажите президенту, ч
еще анекдот!