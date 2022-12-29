Стать заметнее на дороге. Мастер-класс для школьников по изготовлению фликеров провели...

"Стать заметнее на дороге". Мастер-класс для школьников по изготовлению фликеров провели владимирские полицейские.Открытый урок на тему соблюдения младшими учениками правил дорожного движения прошёл в городской гимназии №23. Фликеры - световозвращатели делают пешехода заметнее на дороге. Под руководством госавтоинспектора школьники сделали светоотражающие брелоки, которые теперь будут светиться в темное время на рюкзаках гимназистов. Подобные мероприятия также состоялись в Собинском, Киржачском и Юрьев-Польском районах.