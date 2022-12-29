Владимирские семьи приглашают принять участие в конкурсе «Почта Деда Мороза»
Владимирская...
Владимирские семьи приглашают принять участие в конкурсе «Почта Деда Мороза»
Владимирская Центральная городская библиотека приглашает к участию в конкурсе «Почта Деда Мороза». В этом году его тема - «Новогодние традиции нашей семьи». Для участия в конкурсе необходимо:
- отправить фото семьи в новогодних декорациях на почту библиотеки ([email protected]
),
- написать письмо с рассказом о новогодних традициях вашей семьи, чем они уникальны и интересны,
- опустить письмо в один из ящиков «Почты Деда Мороза»: под ёлкой у Дома культуры молодёжи, в парке «Дружба», под ёлкой на площади Победы или у ёлки на Соборной площади.
Все фото и письма обязательно должны быть подписаны. Не забудьте указать ФИО участника и одного из родителей, а также
электронную почту и номер телефона родителей.
Письма принимаются до 9 января.
Юные авторы, чьи послания Деду Морозу окажутся самыми оригинальными и интересными, получат призы.
Дополнительная информация на сайте culture.vladimir-city.ru и по телефону 32-36-30.
Фото: pxfuel.com