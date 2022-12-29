Следствие выяснило, что аспирант прошлой осенью расклеил листовки с призывом к насилию в отношении государственных деятелей РФ.

Региональное УФСБ проинформировало о том, что была пресечена противоправная деятельность аспиранта одного из местных ВУЗов. Молодой человек оказался замешан в публичных призывах к терроризму.Следствие выяснило, что аспирант прошлой осенью расклеил листовки с призывом к насилию в отношении государственных деятелей РФ.Сейчас на молодого человека возбудили уголовку. При этом есть все доказательства вины. Аспиранта задержали и отправили под домашний арест.