Во Владимире идет замена пострадавшего на пожаре остекления драмтеатра. Уже установлены новые рамы...

Во Владимире идет замена пострадавшего на пожаре остекления драмтеатра.Уже установлены новые рамы и стекла на правом торце здания. Сейчас работы ведутся со стороны главного фасада.По рекомендации экспертов, по сравнению с прежним, была увеличена проектная толщина витражного остекления фасада здания.Остекление позволит быстро и качественно проводить внутренние работы в холодный период. А сроки для важны, есть план открыть драмтеатр раньше, чем прописано в контракте, уже к началу следующего театрального сезона.Напомним, 29 июня 2020 года мужчина 1967 года рождения проводил электромонтажные работы, используя кустарно изготовленный сварочный аппарат. Это привело к возгоранию помещения театра общей площадью 500 квадратных метров. Сумму ущерба оценили в 118 миллионов рублей.В апреле суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы осужденного.Фото из тг-канала губернатора Александра Авдеева.