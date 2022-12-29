Во Владимире наградили победителей конкурса начинающих архитекторов Студенты - о комфортной...

Во Владимире наградили победителей конкурса начинающих архитекторовСтуденты - о комфортной городской среде. Сегодня в областной администрации наградили победителей конкурса начинающих архитекторов. Учащиеся ВлГУ и Владимирского строительного колледжа представили свои проекты по созданию современных общественных пространств.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Наверняка, авторы самых интересных работ уже замечены потенциальными работодателями. Я на это очень надеюсь. И, конечно, очень важно, чтобы у ребят появлялись такие социальные лифты продвижения вперед, появление любимой интересной работы.Работы победителей будут реализованы в ближайшие годы, заявили организаторы. Александр Авдеев отметил, у нашего туристического региона есть потребность в создании уникальных пространств, и именно студенты способны представить новый взгляд на их функционал и комфорт. В этом году на конкурс было заявлено 65 проектов по 33-ем общественным территориям. Одной из лучших признана работа Ольги Кехтер. Пятикурсница представила проект благоустройства территории вдоль реки Гусь - возле Гусь-Хрустального строительного колледжа.Ольга Кехтер, студентка ВлГУ:- Был взят этот берег у реки, были взяты плавные линии. И с помощью этих плавных линий были созданы дорожки, спортивные площадки. Хотелось эту территорию не отрывать от реальности: были плавные линии, были листки, как продолжение природы. Проекты разрабатываю на территории этой области, хотелось бы и дальше ее развивать.