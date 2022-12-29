Во Владимире открылся самый большой каток в городе. Каток на стадионе Лыбедь 29 декабря будет...

Во Владимире открылся самый большой каток в городе.Каток на стадионе "Лыбедь" 29 декабря будет открыт с 17.00 до 21.00. На катке будет работать гардероб, выдача коньков, буфет, музыкальное сопровождение. Вход свободный, сообщила пресс-служба администрации Владимира.30 декабря покататься на своих коньках можно будет также бесплатно с 17.00 до 21.00.Со 2 по 8 января каток будет работать с 11-00 до 15-00 и с 17-00 до 21-00 часов. Далее - по выходным дням (суббота и воскресенье) - с 11-00 до 15-00 и с 17-00 до 21-00 часов. Для посетителей старше 7 лет вход будет платным.Подробности - в группе стадиона во «Вконтакте» https://vk.com/id537018710Фото пресс-служба администрации Владимира.