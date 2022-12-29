29 декабря в 17:00 во Владимире на стадионе «Лыбедь» откроется самый большой каток в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В первый рабочий день каток будет открыт с 17:00

29 декабря в 17:00 во Владимире на стадионе «Лыбедь» откроется самый большой каток в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. В первый рабочий день каток будет открыт с 17:00 до 21:00. Те, у кого есть свои коньки, смогут покататься абсолютно бесплатно. Для посетителей будет работать гардероб, прокат коньков и буфет. Бесплатное посещение