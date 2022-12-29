Во Владимире поздравили лучших учителей 2022 года Во Владимире поздравили педагогов — победителей...

Во Владимире поздравили лучших учителей 2022 годаВо Владимире поздравили педагогов — победителей интернет-конкурсаСегодня в городском управлении образования подвели итоги интернет-конкурса «Лучший учитель города Владимира - 2022». Онлайн-голосование проходило на страницах администрации города Владимира в «Вконтакте». При этом педагогов-номинантов предлагали сами жители.Конкурс в таком формате проходит во Владимире в четвёртый раз. В этом году в голосовании приняло участие более 600 человек. А конкурсную запись просмотрели свыше 24 тысяч раз. В 2022 году с приставкой «лучший» прозвучали имена 119 учителей. Чаще всего упоминались педагоги школ №№ 7, 36, 37, 49 и 73.Учителей поблагодарили за их нелегкий труд и напомнили, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника.В 2022 году бесспорным лидером народного голосования интернет-конкурса «Лучший учитель города Владимира-2022» стала Наталья Веселова, учитель начальных классов школы № 36.Финалистами конкурса стали:Светлана Денисова — учитель начальных классов школы № 49Валерия Мухина — учитель начальных классов школы № 49Мария Вареник — учитель начальных классов школы № 49Мария Подсевалова — учитель начальных классов школы № 37Ксения Сахарова — учитель начальных классов гимназии № 73Ольга Шилова — учитель начальных классов школы № 7Екатерина Кузнецова — учитель русского языка и литературы школы № 13Светлана Морошкина — учитель начальных классов школы № 37Ирина Жерегеля — учитель географии школы № 49Жанна Дацюк — учитель начальных классов школы № 36Марина Крайнова — учитель начальных классов школы № 43Мария Успенская — учитель начальных классов школы № 49Людмила Голубева — учитель начальных классов школы № 1Наталья Ситова — учитель математики школы № 1Людмила Олейник — учитель начальных классов школы № 7Елена Морозова — учитель начальных классов школы № 13Ольга Дегтярёва — учитель начальных классов школы № 37Оксана Крутихина — учитель начальных классов школы № 46Карина Носарева — учитель музыки и руководитель театрального кружка «ТалантИум» школы № 49Елизавета Минжилий — учитель химии и биологии школы № 49Татьяна Насильникова — учитель начальных классов гимназии № 73Кристина Герасимова — педагог-организатор Дворца детского (юношеского) творчества и руководитель объединения «Школа лидера».Призерами конкурса «Лучший учитель города Владимира — 2022» в социальных сетях стали:Анна Гладилкина — учитель начальных классов школы № 2Евгения Шарова — учитель начальных классов школы № 43Ирина Германова — учитель начальных классов школы № 49.Также сегодня наградили директоров владимирских школ — лидеров по числу упоминаний жителями города в комментариях. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, больше всего положительных отзывов владимирцы оставили о директоре школы № 37 Валерии Акинине, директоре школы № 49 Светлане Подшибякиной, директоре школы № 73 Наталье Иосевич, директоре школы № 36 Елене Кувшиновой и директоре школы № 7 Игоре Веденееве.После поздравления педагоги смогли насладиться концертными номерами от школьников.Фото: vladimir-city.ru/