Во Владимире прокуратура установила виновных в попавшем на видео обрушении снега на голову...

Во Владимире прокуратура установила виновных в попавшем на видео обрушении снега на голову прохожему."Вести" сообщали 26 декабря, что во Владимире попало на видео как на прохожего упал с крыши снежный ком, сбив с ног. Сильным испугом и лёгкими травмами отделался прохожий на улице в областном центре. Когда он проходил мимо Разина, 12, на него с крыши упал увесистый ком снега, сбив с ног.Согласно информации, представленной ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира», от падения наледи с крыши дома у мужчины установлен ушиб мягких тканей головы.Указанный многоквартирный дом находится в управлении ООО «УК ЖРЭП». Прокуратурой города установлены нарушения управляющей организацией требований жилищного законодательства: в частности, не проведена очистка придомовой территории, крыльца и площадки перед входом от наледи и льда; не произведено удаление сосулек и наледи с крыши, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес управляющей компании внесено представление, в отношении ответственного должностного лица прокурором возбуждено дело об "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".В настоящее время крыша дома от наледи очищена, отметила облпрокуратура.Фото и видео ВК Типичные новости / Владимирская область