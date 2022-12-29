В новогоднюю ночь во Владимире вводится ограничение движения всех видов транспорта в районе...

В новогоднюю ночь во Владимире вводится ограничение движения всех видов транспорта в районе Соборной площади:- 1 января с 00.00 часов до 04.00 часов, по необходимости, в зависимости от дорожной обстановки, ограничение движения транспорта вводится по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе; транспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали, сообщила пресс-служба администрации Владимира.Фото пресс-служба администрации Владимира.