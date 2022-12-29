Вечером 28 декабря во Владимире случился пожар в двухквартирном доме на улице Пушкарской, д. 14а. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС России по Владимирской области.

Вечером 28 декабря во Владимире случился пожар в двухквартирном доме на улице Пушкарской, д. 14а. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС России по Владимирской области. Пламя вспыхнуло около 20:00. Прибывшие по вызову пожарные оперативно потушили возгорание на площади 30 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. На пожар