УФСБ России задержала во Владимирской области аспиранта высшего учебного заведения, обвиняемого размещении в общественных местах призывов к насилию в отношении госдеятелей России. По

УФСБ России задержала во Владимирской области аспиранта высшего учебного заведения, обвиняемого размещении в общественных местах призывов к насилию в отношении госдеятелей России. По версии следствия, произошло это в сентябре 2022 года. В ноябре следственное управление УФСБ России по региону задержало и возбудило уголовное дело в отношении аспиранта. Задержанный во всем признался, сейчас он находится под