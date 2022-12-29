Во Владимирской области будут судить создателя подпольной алкогольной продукции. Ковровский...

Во Владимирской области будут судить создателя подпольной алкогольной продукции.Ковровский городской суд рассмотрел уголовное дело о производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенных в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Как выяснило следствие, местный житель самостоятельно собрал оборудование для изготовления алкогольной продукции. Судя по всему, она была разнообразной, поскольку «химик» смешивал спирт, воду и пищевые добавки.«Разливал алкоголь злоумышленник в заблаговременно подготовленные, обклеенные этикетками бутылки сходные по своему внешнему виду с бутылками известных производителей»,- отметила пресс-служба надзорного ведомства.В гаражах обвиняемого правоохранители обнаружили 1168 бутылок алкоголя, общая его стоимость оценивается следствием в более, чем в 380 тысяч рублей.Создателю подпольного алко-завода грозит до 3 лет тюрьмы.Фото pxfuel.com