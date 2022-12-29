Во Владимирской области электроэнергия в ближайшее время не подорожает. Министр энергетики...

Во Владимирской области электроэнергия в ближайшее время не подорожает.Министр энергетики прокомментировал новость в газете «Коммерсант» с громким заголовком «Скачок ценового напряжения. Стоимость электроэнергии на бирже в декабре достигла исторического максимума» [https://www.kommersant.ru/doc/5755007?from=glavnoe_1]. В тексте издания говорится о том, что биржевые цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт\ч.Однако для домохозяйств, то есть, для обыкновенных жителей страны, эта информация не имеет никакого значения. «Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке», - объяснил [https://t.me/minenergo_official/1669] министр энергетики РФ Николай Шульгинов.В официальном телеграм-канале ведомства вышло разъяснение текста «Коммерсанта». В частности, там сказано, что индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России.«Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса\предложения. Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора – конкурентоспособность ценовых заявок. Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода значениям. Сенсации тут нет», - продолжает Шульгинов.Что касается Владимирской области, последнее подорожание тарифов на электроэнергию было 1 декабря, напомнинает пресс-служба АВО.Тогда цены выросли в среднем на 7,9%. Индексация коснулась всех тарифов ЖКХ. Больше всего подорожало газоснабжение – на 10,3%, затем вывоз ТКО – на 9,8%, замкнул тройку холодное водоснабжение, стоимость которого выросла на 9,6%.Услуга централизованного теплоснабжения теперь обходится на 7,5% дороже, горячее водоснабжение – на 7,8%, электроэнергия – на 7,9%. Меньше всего тариф поднялся на водоотведение – на 8% и поставку твердого топлива (печное отопление) – на 6%.Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов Владимирской области дала разъяснение в эфире Центра управления регионом [https://vk.com/video-201474439_456239321]:«Квартира площадью 38 квадратных метров, которая централизованно отапливается, и имеет набор услуг – электричество, вывоз ТКО, газ. В среднем ценник подорожает с 2600 до 2800 рублей. Но это с расчетом на одного проживающего».Это было последнее увеличение тарифов. Как и в других регионах России, во Владимирской области электроэнергия в ближайшие 1,5 года дорожать не будет, несмотря на биржевой курс.Фото https://www.pxfuel.com