Во Владимирской области Елка желаний исполняет новогодние мечты. Новогодние мечты многодетной...

Во Владимирской области "Елка желаний" исполняет новогодние мечты.Новогодние мечты многодетной семьи из Владимира исполнились благодаря участию во всероссийской акции "Ёлка желаний". Подробности у Максима Калашникова.Музыкальные инструменты, спортивный комплекс со шведской стенкой, велосипед. Самые сокровенные детские мечты многодетной семьи Вечеровых исполнились благодаря участию во всероссийской акции "Ёлка желаний". Настоящее новогоднее чудо, что из множества шаров был выбран именно их, говорит Татьяна Вечерова.Татьяна Вечерова, многодетная мать:- Больше всего верила дочь Яна. Мы с ней вместе решили делать, стали у детей спрашивать. И дети уже сами говорили о чём они мечтают.Многодетная мать рассказывает - об акции впервые узнали в 2018 году, но каждый раз что-то мешало принять участие. В этом году инициативу проявила одна из дочерей и помогла отправить заявку. Исполнителем детских желаний стал глава города Владимира Дмитрий Наумов.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Новый год - это праздник семейный. Именно семьи и дети должны получать максимальную отдачу от этого праздника. И верить, конечно же в будущее. Так получилось, нам повезло, что мы попали именно на эту семью. Их желания мы постарались осуществить. Надеюсь, дети были довольны.Всего в семье восемь детей. Из них шесть - несовершеннолетние. Самому младшему - 4 года. Его новогодняя мечта - укулеле. Каждое желание отражает интересы и увлечения детей. Семнадцатилетнему Максиму вручили сертификат на поездку в Санкт-Петербург. Жене - 12 лет, он учится в 6 классе и очень любит биологию.Евгений Вечеров:- Всегда хотел микроскоп. Чтобы рассматривать всякие бактерии. Изучать ещё больше мир микробов.Ёлка желаний - благотворительный проект, помогающий исполнять детские мечты из многодетных семей или тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ведь если верить в чудеса, они обязательно сбудутся.Максим Калашников, Семён Карпов. Вести-Владимир.