Во Владимирской области медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники в особом...
Во Владимирской области медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники в особом режиме.
31 декабря 2021 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января 2022 года медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 08:00 до 14:00. В случае необходимости предусмотрено продление работы медучреждений до 20:00.
При возникновении неотложных состояний (высокая температура, повышенное артериальное давление и т.д.) необходимо звонить в поликлинику и вызвать участкового врача на дом.
4, 6, 8 и 9 января 2022 года включительно медицинские организации работают в обычном режиме и ведут плановый приём, включая приём узких специалистов. В эти дни работают врачебные комиссии, женские консультации, кабинеты пренатальной (дородовой) диагностики, а также организовано проведение профилактический осмотров и диспансеризации, осуществляется выписка льготных лекарственных препаратов.
Бригады неотложной медицинской помощи поликлиник работают ежедневно с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно по графику будних дней.
Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов по тел. 03 и 112. Скорую помощь необходимо вызывать при возникновении жизнеугрожающих состояний (ДТП, подозрение на инсульт, инфаркт, потеря сознания и т.д.).
Колл-центры медицинских организаций работают с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 08:00 до 18:00.
Единая информационно-справочная служба − 122 (консультации по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, лекарственного обеспечения, оказания медицинской помощи, записи на приём к врачу).
Ознакомиться с режимом работы медицинских организаций можно на их сайтах. Перечень учреждений и ссылки на сайты размещены на сайте Департамента здравоохранения по ссылке: https://dz.avo.ru/podvedomstvennye-ucrezdenia
Оториноларингология
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», г.Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение Терапевтического корпуса (Корпус № 5), Телефон: (4922) 40-71-71.
Круглосуточно
г. Владимир и область
Офтальмология
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», г.Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение Терапевтического корпуса (Корпус № 5), Телефон: (4922) 40-71-71.
Круглосуточно
г. Владимир и область
Челюстно-лицевая хирургия
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», г.Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение Терапевтического корпуса (Корпус № 5), Телефон: (4922) 40-71-71.
Круглосуточно
г. Владимир и область
Стоматология
дети
ГБУЗ ВО «Детская стоматологическая поликлиника г. Владимира», г.Владимир, ул. Студёная гора, 7. Телефон: (4922) 36-68-62,
Ежедневно с 09:00 до 15:00 г.
Владимир и область
взрослые
ГБУЗ ВО «Областная стоматологическая поликлиника», г.Владимир, ул. Никитская, 3
Телефон: (4922) 32-29-01
с 14:00 до 20:00 03.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022
Киржачский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, ЗАТО Радужный, г.Владимир
взрослые
ГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 3 г.Владимира», г. Владимир, Суздальский проспект, 2
Телефон: (4922) 21-55-81,
с 08:00 до 14:00 ежедневно
Киржачский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, ЗАТО Радужный, г.Владимир
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Петушинская РБ», стоматологическое отделение, г. Петушки, ул. Московская, 3,
Телефон: (49243) 2-26-08
с 08:00 до 15:00 02.01.2022, 04.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022
г. Петушки и Петушинский район
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Александровская стоматологическая поликлиника», г. Александров, ул. Терешковой, 9,
Телефон: + 49244) 6-27-76
с 08:00 до 14:00 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022
г.Александров и Александровский район
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», стоматологическая поликлиника, г.Кольчугино, ул. Гагарина, 4,
Телефон: (49245) 2-29-53
с 08:00 до 14:00 03.01.2022, с 08:00 до 13:00 06.01.2022, с 08:00 до 13:00 08.01.2022
г.Кольчугино и Кольчугинский район
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Муромская стоматологическая поликлиника», г.Муром, ул. Красноармейская, 37,
Телефон: (49234) 3-31-46
Ежедневно с 08:00 до 14:00
г.Муром и Муромский, Меленковский, Селивановский районы
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Ковровская стоматологическая поликлиника», г.Ковров, ул. Циолковского, 12,
Телефон: (49232) 3-31-46
с 08:00 до 14:00 31.12.2021, 02.01.2022, 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022
г.Ковров, Ковровский, Камешковский районы
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Вязниковская стоматологическая поликлиника», г.Вязники, ул. Благовещенская, 9,
Телефон: + 49233) 2-46-90
с 08:00 до 13:00 31.12.2021, 02.01.2022, 04.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022
г.Вязники и Вязниковский район
взрослые/дети
ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ», г.Гороховец, ул. Комсомольская, 23,
Телефон: (49238) 2-12-93
с 08:00 до 13:00 03.01.2022, 06.01.2022
г.Гороховец и Гороховецкий район
взрослые/дети
Стоматологический кабинет Красноэховского подразделения ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника», пос. Анопино, ул. Почтовая, 14, Телефон: (49241) 5-29-83
с 08:00 до 14:00 03.01.2022, 06.01.2022
г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район
Травматология
взрослые
ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира», г. Владимир, ул. Горького, 5, травматологический пункт,
Телефон: (4922) 53-27-98
Круглосуточно
г.Владимир, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, ЗАТО Радужный, Меленковский, Камешковский, Гороховецкий, Кольчугинский районы
дети
ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», г.Владимир, ул. Добросельская, 34, травматологический пункт,
Телефон: (4922)21-11-76
Круглосуточно
г. Владимир, ЗАТО Радужный. При тяжёлых травмах − дети всех районов области
Токсикология
- взрослое население с территорий обслуживания всех медицинских организаций г.Владимира,
- иногородние (из других регионов),
- лица без прописки,
- подростки 15-17 лет с территории обслуживания ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ ВО «Детская поликлиника № 1 г.Владимира»
ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер»
Фото https://www.pxfuel.com/