Во Владимирской области медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники в особом...

Во Владимирской области медицинские учреждения будут работать в новогодние праздники в особом режиме.31 декабря 2021 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января 2022 года медицинские организации будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 08:00 до 14:00. В случае необходимости предусмотрено продление работы медучреждений до 20:00.При возникновении неотложных состояний (высокая температура, повышенное артериальное давление и т.д.) необходимо звонить в поликлинику и вызвать участкового врача на дом.4, 6, 8 и 9 января 2022 года включительно медицинские организации работают в обычном режиме и ведут плановый приём, включая приём узких специалистов. В эти дни работают врачебные комиссии, женские консультации, кабинеты пренатальной (дородовой) диагностики, а также организовано проведение профилактический осмотров и диспансеризации, осуществляется выписка льготных лекарственных препаратов.Бригады неотложной медицинской помощи поликлиник работают ежедневно с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно по графику будних дней.Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов по тел. 03 и 112. Скорую помощь необходимо вызывать при возникновении жизнеугрожающих состояний (ДТП, подозрение на инсульт, инфаркт, потеря сознания и т.д.).Колл-центры медицинских организаций работают с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 08:00 до 18:00.Единая информационно-справочная служба − 122 (консультации по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, лекарственного обеспечения, оказания медицинской помощи, записи на приём к врачу).Ознакомиться с режимом работы медицинских организаций можно на их сайтах. Перечень учреждений и ссылки на сайты размещены на сайте Департамента здравоохранения по ссылке: https://dz.avo.ru/podvedomstvennye-ucrezdeniaОториноларингологиявзрослые/детиГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», г.Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение Терапевтического корпуса (Корпус № 5), Телефон: (4922) 40-71-71.Круглосуточног. Владимир и областьОфтальмологиявзрослые/детиГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», г.Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение Терапевтического корпуса (Корпус № 5), Телефон: (4922) 40-71-71.Круглосуточног. Владимир и областьЧелюстно-лицевая хирургиявзрослые/детиГБУЗ ВО «Областная клиническая больница», г.Владимир, Судогодское ш., 41, приёмное отделение Терапевтического корпуса (Корпус № 5), Телефон: (4922) 40-71-71.Круглосуточног. Владимир и областьСтоматологиядетиГБУЗ ВО «Детская стоматологическая поликлиника г. Владимира», г.Владимир, ул. Студёная гора, 7. Телефон: (4922) 36-68-62,Ежедневно с 09:00 до 15:00 г.Владимир и областьвзрослыеГБУЗ ВО «Областная стоматологическая поликлиника», г.Владимир, ул. Никитская, 3Телефон: (4922) 32-29-01с 14:00 до 20:00 03.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022Киржачский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, ЗАТО Радужный, г.ВладимирвзрослыеГБУЗ ВО «Стоматологическая поликлиника № 3 г.Владимира», г. Владимир, Суздальский проспект, 2Телефон: (4922) 21-55-81,с 08:00 до 14:00 ежедневноКиржачский, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, ЗАТО Радужный, г.Владимирвзрослые/детиГБУЗ ВО «Петушинская РБ», стоматологическое отделение, г. Петушки, ул. Московская, 3,Телефон: (49243) 2-26-08с 08:00 до 15:00 02.01.2022, 04.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022г. Петушки и Петушинский районвзрослые/детиГБУЗ ВО «Александровская стоматологическая поликлиника», г. Александров, ул. Терешковой, 9,Телефон: + 49244) 6-27-76с 08:00 до 14:00 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022г.Александров и Александровский районвзрослые/детиГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», стоматологическая поликлиника, г.Кольчугино, ул. Гагарина, 4,Телефон: (49245) 2-29-53с 08:00 до 14:00 03.01.2022, с 08:00 до 13:00 06.01.2022, с 08:00 до 13:00 08.01.2022г.Кольчугино и Кольчугинский районвзрослые/детиГБУЗ ВО «Муромская стоматологическая поликлиника», г.Муром, ул. Красноармейская, 37,Телефон: (49234) 3-31-46Ежедневно с 08:00 до 14:00г.Муром и Муромский, Меленковский, Селивановский районывзрослые/детиГБУЗ ВО «Ковровская стоматологическая поликлиника», г.Ковров, ул. Циолковского, 12,Телефон: (49232) 3-31-46с 08:00 до 14:00 31.12.2021, 02.01.2022, 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022г.Ковров, Ковровский, Камешковский районывзрослые/детиГБУЗ ВО «Вязниковская стоматологическая поликлиника», г.Вязники, ул. Благовещенская, 9,Телефон: + 49233) 2-46-90с 08:00 до 13:00 31.12.2021, 02.01.2022, 04.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022г.Вязники и Вязниковский районвзрослые/детиГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ», г.Гороховец, ул. Комсомольская, 23,Телефон: (49238) 2-12-93с 08:00 до 13:00 03.01.2022, 06.01.2022г.Гороховец и Гороховецкий районвзрослые/детиСтоматологический кабинет Красноэховского подразделения ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная стоматологическая поликлиника», пос. Анопино, ул. Почтовая, 14, Телефон: (49241) 5-29-83с 08:00 до 14:00 03.01.2022, 06.01.2022г.Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный районТравматологиявзрослыеГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Владимира», г. Владимир, ул. Горького, 5, травматологический пункт,Телефон: (4922) 53-27-98Круглосуточног.Владимир, Селивановский, Собинский, Судогодский, Суздальский, Юрьев-Польский районы, ЗАТО Радужный, Меленковский, Камешковский, Гороховецкий, Кольчугинский районыдетиГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», г.Владимир, ул. Добросельская, 34, травматологический пункт,Телефон: (4922)21-11-76Круглосуточног. Владимир, ЗАТО Радужный. При тяжёлых травмах − дети всех районов областиТоксикология- взрослое население с территорий обслуживания всех медицинских организаций г.Владимира,- иногородние (из других регионов),- лица без прописки,- подростки 15-17 лет с территории обслуживания ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница», ГБУЗ ВО «Детская поликлиника № 1 г.Владимира»ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер»Фото https://www.pxfuel.com/