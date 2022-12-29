Во Владимирской области Молодая гвардияи Единая Россия поздравляет с Новым годом детей...

Во Владимирской области "Молодая гвардия"и "Единая Россия" поздравляет с Новым годом детей мобилизованныхВ регионе началась новогодняя акция "Молодой гвардии" и «Единой России» - Снегурочка и Дед Мороз дарят подарки детям мобилизованных и ребятам из многодетных семей. Вместе с новогодними волшебниками в гости к владимирцам отправилась и наша съемочная группа.- Вот такой вот подарок мы хотим сегодня Сашеньке подарить!Крошке Саше всего полгода, и это ее первая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодних волшебников девочка встречает вдвоем с мамой. Папу мобилизовали в конце сентября. Все это время он на связи с семьей, которая под бой курантов, конечно, загадает только одно желание.Екатерина Генералюк, мама Саши:- Думаю, у всех одно и то же - чтобы это скорее все закончилось, чтобы мы пришли к какому-то мирному соглашению, чтобы все наши мужья, сыновья, отцы вернулись домой живыми и невредимыми.Порадовать детей, чьи отцы сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции, решили волонтеры "Молодой гвардии" и "Единой России". В мешке - пазлы, книги и игрушки. Заказы и пожелания собраны заранее.Екатерина Рудковская, руководитель владимирского отделения "Молодой Гвардии":- Это уже не первый раз, когда я - Снегурочка. В прошлом году мы поздравляли семьи малообеспеченных, многодетных, сегодня мы поздравляем семьи мобилизованных. Несмотря на ситуацию в мире, дети ни в чем не виноваты, у них должен быть праздник и мы стараемся его делать.А это многодетная семья Лазаревых. Три сестры Лиза, Лера и Настя встречают гостей песнями и стихами. Что написали в письмах Деду Морозу - не признаются. Секрет. А вот о том, что пожелают в саму новогоднюю ночь, говорят почти хором.Елизавета Лазарева:- У нас есть заветное желание у всей семьи. Мы строим дом на участке и нам всем очень сильно хотелось бы переехать туда поскорее.Волшебники пообещали - все исполнится. Собирать мечты и пожелания Снегурочка и Дед Мороз будут все праздничные каникулы. Новогодняя акция молодогвардейцев только началась. И пройдет она по всей области.Кристина Иванова, Андрей Синягин. “Вести- Владимир"