Во Владимирской области по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призывов к...

Во Владимирской области по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призывов к терроризму.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность аспиранта одного из высших учебных заведений Владимирской области, причастного к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности.По версии следствия, в сентябре 2022г. фигурант, преследуя цель побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению террористической деятельности, разместил в общественных местах листовки, содержащие призыв к совершению насильственных действий в отношении государственных деятелей России, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в ноябре 2022г. следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.2 УК РФ. В ходе следственных мероприятий получены доказательства, изобличающие противоправную деятельность обвиняемого. Фигурант задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Фото https://www.pxfuel.com/