По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода,...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, снег.Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%.Магнитное поле спокойное. Ветер северный, 2-5 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -6…-7, днём до 2 градусов мороза.В этот день почитается память пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и Мисаила. В народе говорили, что «Ананий декабрь поторапливает». По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды.В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу…». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли.Фото: pxfuel.com/