Во Владимирской области приюту Хвосты в Гусь-Хрустальном требуется поддержка Задобрить Водяного...

Во Владимирской области приюту "Хвосты в Гусь-Хрустальном" требуется поддержкаЗадобрить Водяного кота, а вслед за ним ещё несколько десятков или сотен четвероногих можно, поддержав приют "Хвосты в Гусь-Хрустальном". Группу с таким названием легко найти "ВКонтакте".Сейчас приюту особенно сложно. Больше всего не хватает ветоши - б/у вещей и тряпок. В них ежедневно нуждаются: стелют кошкам, щенкам, животным-старичкам и инвалидам. Вещи можно оставить у синих ворот приюта на Курловской, 1. Вторая большая проблема - снег. Его очень много! Хозяева приюта вынуждены нанимать спецтехнику, чтобы очистить территорию. Но средства волонтеров ограничены. Поэтому рады будут и паре крепких рук.