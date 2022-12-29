Во Владимирской области спасатели помогли детям украсить самую высокую елку. Сегодня сотрудники...

Во Владимирской области спасатели помогли детям украсить самую высокую елку.Сегодня сотрудники МЧС России сделали небольшое волшебство для детей города Владимира и подарили им новогоднее настроение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Вместе с пожарным Дедом Морозом ребята смогли повесить на одну из самых красивых ёлок Владимира игрушки, сделанные своими руками.А ещё для ребят прошли зимние активности и конкурсы.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.