Во Владимирской области спасатели после ДТП извлекли зажатого в кабине водителя...

Во Владимирской области спасатели после ДТП извлекли зажатого в кабине водителя большегруза.Накануне в 21:16 в Ковровский поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что на федеральной трассе М-7, около населенного пункта Павловское в результате ДТП водитель большегруза зажат в кабине.Обе двери кабины оказались замяты и не открывались. Тело водителя оказалось зажато рулем, а его левая нога зажата под панелью, сообщает ТГ- Заметки спасателя.Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента отжали водительскую дверь и обеспечили доступ к пострадавшему. Бригада скорой медицинской помощи произвела обезболивание пострадавшего. Далее при помощи расширителя, который входит в комплект ГАСИ, были разжаты детали машины, сжимавшие конечность пострадавшего.И на спинальном щите мужчину извлекли из автомобиля.По предварительным данным, у него черепно-мозговая травма, порезы и ушибы.Поисково-спасательный отряд г. Коврова остро нуждается в полном комплекте гидравлического аварийно-спасательного инструмента, отмечают спасатели. На этот раз их снова выручили оборудованием коллеги-пожарные.Фото и видео ТГ- Заметки спасателя.