Во Владимирской области вандалы разгромили пешеходную зону. Повреждены несколько осветительных...

Во Владимирской области вандалы разгромили пешеходную зону.Повреждены несколько осветительных фонарей, установленных на ограждении ул. Георгиевской. Ущерб, причиненный муниципальному МКУ «Благоустройство», составил более 4 тыс. руб.Происшествие было зафиксировано сотрудниками городского управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией с помощью системы видеонаблюдения. Собранный материал и заявление отправлено в полицию. Оперативно была установлена личность одного из хулиганов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Вандализм наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.