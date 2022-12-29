Во Владимирской области вынесен приговор мотоциклисту за гибель пассажира в ДТП. Собинским...

Во Владимирской области вынесен приговор мотоциклисту за гибель пассажира в ДТП.Собинским городским судом установлено, что в июле 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на мотоцикле «Хонда Хорнет» двигался по 151 км автодороги «М7 Волга» на территории Собинского района. И, нарушив правила, врезался во впереди идущий «Киа Рио». Пассажир мотоцикла скончался от причиненных ДТП травм.Подсудимый и его защита настаивали на недоказанности факта опьянения виновника трагедии. Но суд эту версию не признал, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, мотоциклисту назначен 6-летний срок в колонии-поселении. В пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/