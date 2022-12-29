Во Владимирской области вынесен приговор за изуродованное в ссоре лицо. Мочалов Д.М. обвинялся в...

Во Владимирской области вынесен приговор за изуродованное в ссоре лицо.Мочалов Д.М. обвинялся в покушение на убийство из хулиганских побуждений. Но вердиктом коллегии присяжных заседателей он признан виновным в том, что в мае 2021 года у подъезда - из чувства обиды за ранее высказанные его знакомой оскорбительные и унизительные выражения - ножом нанес ей множественные удары в голову, шею, туловище и конечности. Ей причинены множественные телесные повреждения, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, Мочалов Д.М. лишен свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/