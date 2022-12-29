Во Владимирской области сотрудники МЧС подвели итоги проделанной работы за 2022 год. Как рассказал начальник главного управления МЧС Алексей Купин, за весь период пожарные ликвидировали 3 300

Во Владимирской области сотрудники МЧС подвели итоги проделанной работы за 2022 год. Как рассказал начальник главного управления МЧС Алексей Купин, за весь период пожарные ликвидировали 3 300 пожаров. Было спасено более 300 человек. Но, к сожалению, не обошлось и без жертв. В этом году наблюдался рост показателей гибели и травматизма на пожарах в жилом секторе.